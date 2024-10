Banda Offspring anuncia turnê no Brasil

A banda americana The Offspring fará uma turnê pelo Brasil, com shows abertos por nomes do punk rock como Sublime, Rise Against, Amyl & the Sniffers e The Warning. Intitulada Come to Brazil devido aos pedidos de fãs brasileiros para que The Offspring viesse ao país, a série de espetáculos passará por cinco cidades no início do ano que vem.

O grupo irá se apresentar, respectivamente, nos dias 5, 6 e 8 de março, em Belo Horizonte, Rio de Janeiro, e São Paulo. Nos dias 9 e 11 do mês irá para Curitiba e por último em Porto Alegre. A pré-venda dos ingressos começa neste sábado (5/10) e vai até segunda-feira (7/10) pelo site Eventim.

“O Brasil é incrível. Tem entusiasmo, paixão e é um lugar maravilhoso para tocar”, acrescentam, em nota, os integrantes sobre a turnê. O quinteto irá apresentar nos shows seu novo álbum Supercharged e hits como Want you bad, You’re gonna go far, kid e Come out and play.