Liniker anuncia a venda de ingressos da turnê do álbum 'Caju'

A cantora e compositora Liniker anunciou a venda de ingressos da turnê Caju. O álbum homônimo, lançado em agosto, foi um sucesso na carreira da artista e será interpretado ao vivo. Após esgotar os ingressos das três apresentações em São Paulo, marcadas para os dias 8, 13 e 19 de novembro, Liniker confirma a agenda: 30 de novembro, no Vivo Rio, no Rio de Janeiro; 7 de dezembro, na Live Curitiba, em Curitiba; 13 de dezembro, no Teatro Guararapes, em Recife; 23 de janeiro, no Auditório Araújo Vianna, em Porto Alegre; 25 de janeiro, no BeFly Hall, em Belo Horizonte; e 29 de janeiro, na Concha Acústica, em Salvador.

Além das datas já anunciadas, a artista irá se apresentar no Festival Carambola, em Maceió, no dia 15 de novembro, e no Festival Psica, em Belém, no dia 15 de dezembro. Em breve, mais datas da turnê de Caju serão reveladas. Brasília ainda não foi confirmada na agenda da artista. Os ingressos das cidades confirmadas estão disponíveis para a venda no site Sympla.

Turnê de 'Caju' (foto: Divulgação)