"Meu filho errou", diz mãe de MC Ryan após filho ser flagrado batendo em mulher

Camyla destacou que o incidente ocorreu em abril, e, com a chegada de outubro, ela questionou se o casal havia resolvido suas diferenças - (crédito: Reprodução/ Instagram)

A mãe do funkeiro MC Ryan SP, Camyla Santana, decidiu se pronunciar sobre as recentes acusações de agressão envolvendo seu filho e a nora Giovanna Roque. Em uma série de stories postados em seu perfil, Camyla destacou que o incidente ocorreu em abril, e, com a chegada de outubro, ela questionou se o casal havia resolvido suas diferenças. "Se perdoaram? Resolveram voltar ao relacionamento? Então vai viver", afirmou, ressaltando que estava afastada devido a uma cirurgia e preferiu não se manifestar antes.



Leia também: Homem é preso por se passar por João Guilherme em Belo Horizonte

Camyla também comentou sobre o impacto emocional do incidente na família, revelando que Ryan e Giovanna ficaram separados por dois meses após a agressão. A dor mais profunda do artista, segundo sua mãe, foi ver a namorada deixando a casa com a filha do casal, Zoe, de apenas 9 meses. "Meu filho errou, tomei minhas atitudes na época que tinha que ser tomada e acabou", declarou Camyla, buscando esclarecer a situação e defender seu filho.

Leia também: Simone Mendes se pronuncia sobre rumores de volta da dupla com Simaria

A mãe de MC Ryan SP frisou que não existe um ambiente de violência na família e que a narrativa em torno do ocorrido tem se tornado repetitiva e desgastante. "Então vamos parar que já está ficando feio, está ficando chato", disse, expressando sua frustração com a continuidade das especulações. Ela se mostrou disposta a apresentar provas para respaldar suas declarações, reforçando sua posição em defesa do filho.

Leia também: Taylor Swift se torna a cantora mais rica do mundo

Camyla também enfatizou que a situação precisa ser tratada com mais cuidado, afirmando que não existem vítimas que aceitam violência em suas relações. O desabafo da mãe do funkeiro parece vislumbrar a busca por paz na vida familiar e o desejo de que os envolvidos possam seguir em frente após os tumultos do passado.

Leia também: Ícone do TikTok morre aos 25 anos após enfrentar doença

O post Mãe de MC Ryan rebate críticas após filho ser flagrado batendo em mulher foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.