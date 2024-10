Mãe de Raquel Brito se manifesta após a filha ser desclassificada de A Fazenda 16

Na tarde desta segunda-feira (7), Elisângela Brito, mãe da influenciadora Raquel Brito, se pronunciou após a desclassificação de sua filha do reality show A Fazenda 16. Raquel foi afastada da competição devido a problemas de saúde, gerando preocupação entre seus seguidores e fãs.

Em sua declaração, Elisângela pediu respeito ao momento delicado que a família enfrenta, enfatizando que: "Deus está no controle de tudo. Por favor, respeitem o momento", escreveu ela, sem revelar mais detalhes sobre o atual estado de saúde da filha.

Post da mãe de Raquel Brito (Foto: Reprodução/Instagram/@elisangelabritooficial)

A desclassificação de Raquel aconteceu após ela ser levada ao hospital e passar por uma bateria de exames. A Record TV informou que, por orientação médica, a irmã de Davi Brito — campeão do BBB 24 — não poderá continuar no programa.

Além disso, a equipe de Raquel também se manifestou nas redes sociais, compartilhando uma nota que expressa gratidão pela experiência no reality show: "Vivemos um sonho e tudo valeu a pena! Infelizmente, não vamos seguir no jogo A Fazenda por motivos de saúde. Após se sentir mal e receber apoio médico da equipe do programa, Raquel passou por uma bateria de exames que indicou a necessidade de um cuidado especial neste momento. Por isso, ela foi afastada", informou o comunicado.

