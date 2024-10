Mostra de fotografias traz vivências de uma experiência angolana

Fruto de uma experiência de Tata Ngunzetala e com curadoria de Luazi Luango, a exposição Angola é aqui nasceu de uma pesquisa imersiva do autor no território angolano. O projeto resultou em um livro intitulado De volta para casa, uma viagem a Angola, no qual o autor busca compreender e registrar as práticas culturais e tradicionais de Angola, assim como os saberes das comunidades tradicionais de matriz africana e as raízes dos terreiros de origem Bantu no Brasil. A abertura da exposição ocorre nesta quarta-feira (9/10), às 19h30, no auditório da Biblioteca Nacional de Brasília e tem entrada franca.

Tata Ngunzetala é líder tradicional e religioso da comunidade Tumba Inzo A’na Nzambi Junsara, localizada em Águas Lindas de Goiás (GO), além de comunicador e líder social.

Durante a abertura da mostra, haverá a exibição do documentário Zungueira: A força que nunca cansa! (2008) com a presença da autora, a cineasta e jornalista Marisol Kadiegi. A documentarista angolana conduzirá também uma conversa sobre o legado cultural angolano e as influências da cultura angolana na construção da cultura brasileira a partir das mulheres negras.