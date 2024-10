BBB 25: Globo divulga as principais novidades da nova temporada do reality - (crédito: Reprodução/Rede Globo)

O Big Brother Brasil chega à sua 25ª edição em janeiro de 2025, e a Globo já começou a revelar o que está por vir. Nesta quarta-feira (9), a emissora divulgou detalhes empolgantes sobre a nova temporada do reality show, prometendo uma série de surpresas para os fãs.

Entre as principais novidades, está o formato inédito de duplas: os participantes entrarão na casa acompanhados de familiares ou amigos próximos, como pais e filhos, avós e netos, amigos de longa data e até casais. O objetivo é colocar esses laços à prova dentro do confinamento, o que promete gerar momentos de grande emoção e tensão.

Mesmo com a nova dinâmica, a divisão tradicional entre Pipocas e Camarotes será mantida, garantindo que o elenco seja formado tanto por anônimos quanto por famosos.

Outro destaque é a celebração dupla: além de comemorar os 25 anos do Big Brother Brasil, a temporada também fará parte das celebrações pelos 60 anos da TV Globo, com uma decoração especial inspirada nas produções icônicas da emissora.

A temporada de 2025 terá duração de 100 dias e trará de volta as dinâmicas já consagradas, como as provas do líder e do anjo, além do temido Big Fone. O público também terá novas formas de interagir com o programa, embora esses detalhes ainda não tenham sido completamente revelados.

Com apresentação de Tadeu Schmidt, o BBB 25 será produzido por Mariana Mónaco e Rodrigo Tapias, sob a direção geral de Angelica Campos e direção de gênero de Rodrigo Dourado. A expectativa já está alta para uma temporada que promete marcar história tanto no reality quanto na televisão brasileira.