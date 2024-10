Luiza Ambiel confessa sobre preferências após assumir ser bi aos 52 anos

Luiza Ambiel, conhecida até hoje por ter sido uma das musas da Banheira do Gugu, recentemente causou a surpresa do público ao ter assumido ser uma mulher bissexual.

Em entrevista à revista Quem, a ex-participante de A Fazenda, de 52 anos, confessou que passou a se identificar após gravar conteúdos com outras mulheres para as plataformas adultas. "No passado, nunca tive vontade, mas sempre achei a mulher linda. Hoje, gosto dos dois da mesma forma", disparou.

Com o sucesso no OnlyFans, Luiza ambiel apontou as diferenças pela produção de conteúdo adulto com a sensualidade da época em que trabalhava com o apresentador Gugu Liberato (1959-2019).

"São trabalhos bem diferentes. A ‘banheira’ tinha sensualidade, mas exigia muita força, minha estética. Nas plataformas, não, lá tem muitas fotos e vídeos que vão além na sensualidade", explicou ela, que garantiu possuir outras fontes de renda além das plataformas adultas, como presenças vip, gravações de programas, shows de stand up e aluguéis.

