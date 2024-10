Saiba detalhes novela inédita escrita pela autora de "Cheias de Charme"

Izabel de Oliveira, autora de Cheias de Charme (2012), em parceria com Maria Helena Nascimento, avançaram na produção de uma história inédita destinada à faixa das sete, que recebeu o título provisório de As Donas da Voz, com elementos de musical em sua narrativa - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Conforme foi noticiado anteriormente aqui no Observatório dos Famosos, a Globo está com o objetivo de emplacar novelas de sucesso para sua programação em 2025, no embalo das comemorações pelos seus 60 anos de história, e pretende emplacar uma trama tendo o sertanejo universitário como pano de fundo.

Coincidentemente, Izabel de Oliveira, autora de Cheias de Charme (2012), em parceria com Maria Helena Nascimento, avançaram na produção de uma história inédita destinada à faixa das sete, que recebeu o título provisório de As Donas da Voz, com elementos de musical em sua narrativa.

De acordo com informações do site TV Pop, a novela é apontada como a principal trama do horário – atualmente ocupado por Volta por Cima, de Claudia Souto – para o ano que vem, e será um folhetim que virá com "o universo do sertanejo universitário e dos influenciadores digitais", com estreia prevista para novembro.

A futura novela sertaneja terá como personagem principal um ídolo do sertanejo universitário que quebrará a internet ao iniciar uma busca por uma garota que marcou o seu passado, e se tornou sua musa inspiradora desde que a conheceu durante um show de talentos. Todavia, a menina também é inserida no meio musical, e dona de uma personalidade forte no feminejo, lidará com o machismo nos bastidores para realizar o sonho de cantar para multidões. No decorrer desta jornada, ela formará dupla sertaneja com outra personagem, que se chamará As Donas da Voz.

