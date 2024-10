André Luiz Frambach fala sobre altos e baixos no casamento com Larissa Manoela - (crédito: Reprodução/Instagram/@larissamanoela)

André Luiz Frambach está prestes a completar o primeiro ano de casamento com Larissa Manoela. O ator, que está no ar em No Rancho Fundo, novela das seis da Globo, oficializou a união com a atriz em dezeembro de 2023, e fez um balanço sobre a atual fase da vida amorosa.

Em entrevista à revista Quem, ele reagiu em torno da impressão de casal perfeito que eles passaram a mostrar ao público. Todavia, o galã foi sincero ao explicar que, assim como qualquer outra união, também existem altos e baixos.

"A gente brinca que agora que, de fato, estamos vivendo aquela lua de mel de início de relacionamento com tranquilidade e tudo mais. Mas, como todo relacionamento, temos divergências. Mas, desde o início, quando começamos a ficar, porque ficamos muito tempo só entre nós dois, sem ninguém saber, amadurecemos nosso sentimento e nossa relação para depois divulgar que estávamos namorando", disse André Luiz Frambach, que detalhou o processo de amadurecimento do relacionamento com Larissa Manoela.

"Lá atrás decidimos colocar que tudo na nossa relação seria na base da conversa, do respeito, e de entender onde existe o limite do outro, de entender até onde vai a liberdade do outro, e que isso é a base. (…) Decidimos que tudo seria conversado e que tentaríamos sempre chegar a um denominador comum para nós como casal. Quando os propósitos e sonhos são muito convergentes tudo tende a dar certo", refletiu o ator. Frambach ainda ressaltou as qualidades na personalidade da esposa.

"Tenho uma admiração bizarra pela Lari, como artista e pessoa. E tenho muita sorte de tê-la comigo para dividir a vida, para me aconselhar, para me dar força. Acredito que seja uma via de mão dupla. Tenho certeza que ela também me admira porque a base de qualquer relação é a admiração e o respeito. E isso a gente tem de sobra um pelo outro. Temos admiração, amor e respeito", pontuou.

