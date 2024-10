Boletim médico revela causa da morte de Ary Toledo

O velório de Ary ocorreu às 14h deste sábado, no Ossel Memorial, em São Caetano do Sul (SP). - (crédito: Ary Toledo/Instagram/Reprodução)

O humorista Ary Toledo morreu, na manhã deste sábado (12/10), em decorrência de uma pneumonia, de acordo com o boletim médico divulgado pelo Hospital Sírio Libanês, em São Paulo. Com 87 anos de idade, Ary deixa um legado no cinema, na televisão e no rádio

O humorista já havia sido internado outras vezes com pneumonia. A mais séria delas foi em 2021, quando ele precisou ficar três meses acamado e teve 30% do pulmão comprometido.

A informação da morte foi confirmada pela família na conta do Instagram de Ary. "Com profundo pesar, anunciamos o falecimento de Ary Christoni de Toledo, um humorista brilhante que iluminou nossas vidas com seu talento e risadas. Que sua memória continue a trazer sorrisos a todos nós... Sentiremos a sua falta Mestre", disse a publicação.

O velório de Ary ocorreu às 14h deste sábado, no Ossel Memorial, em São Caetano do Sul (SP). Mais tarde, às 19h, haverá uma cerimônia de despedida.

Trajetória



Ary Toledo nasceu em Martinópolis, no interior de São Paulo, em 22 de agosto de 1937. O humorista foi criado em Ourinhos (SP). Ele fez carreira na televisão e no rádio contando piadas.



Segundo informações do Museu Brasileiro de Rádio e Televisão, Ary mudou-se para a capital paulista aos 22 anos de idade, quando começou a carreira artística. Além de humorista, ele atuou como cantor, músico, compositor, teatrólogo, ator e dublador.

"Sua carreira foi feita principalmente de shows e aparições solo, por todo canto. Passou a contar piadas, que se tornaram célebres e elas são inúmeras. São shows, discos, programas de TV, livros e atualmente internet", diz o Museu.