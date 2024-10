Oasis: quanto cada irmão ganhará com turnê - (crédito: TMJBrazil)

Após 15 anos de espera, a tão aguardada reunião dos irmãos Gallagher promete não apenas shows memoráveis, mas também um retorno financeiro impressionante. Segundo informações do jornal britânico The Sun, a turnê de retorno do Oasis pode arrecadar cerca de £ 400 milhões (aproximadamente R$ 2,9 bilhões) em total, englobando vendas de ingressos, patrocínios e mercadorias.

Com isso, cada um dos irmãos deve ver cerca de £ 50 milhões (cerca de R$ 360 milhões) adicionados às suas contas bancárias. Esse valor pode ser ainda maior, pois a demanda por produtos relacionados à banda está em alta, e os irmãos já começaram a explorar diversas parcerias criativas. Entre os itens à venda, estão até mesmo tábuas de passar roupa e fio dental, gerando um burburinho nas redes sociais.

A turnê do Oasis terá início em Cardiff no dia 4 de julho de 2025 e incluirá paradas em cidades como Manchester, Londres, Edimburgo e Dublin. Após a turnê pela Europa, a banda cruzará o Atlântico para apresentações no Canadá, Estados Unidos e México, onde os fãs demonstraram entusiasmo ao esgotar 500.000 ingressos disponíveis em menos de uma hora.

Recentemente, a banda também anunciou sua passagem pela Austrália, e a expectativa agora se volta para a confirmação de shows na América Latina, com especulações de que as apresentações no Brasil ocorram entre outubro e novembro de 2025.

Oasis fará show no Brasil em 2025, diz revista

O Oasis estará no Brasil em 2025, conforme noticiado pela revista britânica NME. Segundo a publicação, a banda programou paradas nos Estados Unidos, América do Sul, Ásia e Austrália em sua turnê de retorno após 15 anos de hiato.

Em agosto, uma das bandas mais icônicas da década de 1990, o Oasis, anunciou oficialmente seu retorno na madrugada desta terça-feira (27), após um período de intensas especulações. O grupo, que tem como vocalistas os irmãos Liam e Noel Gallagher, confirmou 14 apresentações para 2025.

Veja a lista divulgada pela revista com as cidades das apresentações:

Toronto, Canadá

Chicago, EUA

East Rutherford, New Jersey, EUA

Boston, EUA

Los Angeles, EUA

Mexico City, México

Seul, Coreia do Sul

Tóquio, Japão

Melbourne, Austrália

Sydney, Austrália

São Paulo, Brasil

Santiago, Chile

Buenos Aires, Argentina