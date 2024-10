Nasce Nala, primeira filha da cantora Iza

Nala, a primeira filha da cantora Iza, nasceu neste domingo (13/10). A bebê é fruto do relacionamento da artista com o jogador Yuri Lima. Iza anunciou o nascimento da filha com um trecho da música Anunciação, do cantor Alceu Valença.

"Que tu virias numa manhã de domingo, eu te anuncio nos sinos das catedrais… Nala 13/10/2024", escreveu Iza, em publicação com uma foto com a mão de Nala.

"No dia 13/10/24, às 7:52, nasceu Nala, no Hospital Perinatal da Glória, no Rio de Janeiro, sob os cuidados do médico Dr. Bruno Wunder de Alencar. O parto foi cesariana e tanto a mãe quanto a bebê estão bem", disse a assesoria da cantora.



O nome Nala é em referência a uma pequena leoa do filme O Rei Leão. Iza, inclusive, dublou o live action da animação em 2019.