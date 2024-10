Criada em Brasília, plataforma M’Art fortalece artistas do Centro-Oeste

Plataforma independente de arte contemporânea criada em Brasília, a M’Art é um ambiente virtual que integra artistas de todo o Centro-Oeste. Com 88 artistas cadastrados, os usuários podem acessar mais de 2 mil obras para conhecer novos profissionais e ajudar na carreira artística dos criadores de conteúdo. Exposições virtuais e divulgação de eventos no DF também podem ser acessados.

O espaço digital é gratuito, acessível via site ou aplicativo (IOS e Android). O acervo contempla diversos tipos de linguagens e formatos, como colagem, fotografia, gravura, instalação, escultura, pintura e outras. Idealizado por Luan Grisolia, o projeto surgiu do desejo de tornar a arte contemporânea mais acessível. Formado em artes, Luan notou a dificuldade dos artistas de conhecer o meio profissional de forma profunda: “A M’Art é uma ponte para o universo artístico.”

O idealizador descreve que rapidamente a iniciativa passou de um projeto individual para um coletivo. Auxiliado por designers, desenvolvedores de sistema, curadoria e artistas, Luan pretende ter um desenvolvimento virtual constante. A expansão da plataforma para o Goiás busca integrar mais artistas locais em um diálogo representativo. “A pluralidade no fortalecimento da cena contemporânea regional se preocupa em abranger diversos olhares artísticos. A curiosidade deve ser abraçada, além da beleza, a arte também pode causar estranhamento, repulsa e questionamento. É importante estar aberto a diversas experiências e sensações”, argumenta Luan.

A funcionalidade de montar a própria exposição é uma ferramenta que aproxima o artista do público. Luan enfatiza a diversidade de conteúdos de textos, vídeos e obras que a plataforma proporciona em forma dinâmica. “O DF vive um momento rico em arte, as novas produções, o debate sobre a arte regional e a pesquisa devem ser incentivados”, diz Luan. Mesmo com caráter local, o idealizador planeja ampliar as cidades que o projeto abrange futuramente.

*Estagiária sob a supervisão de Nahima Maciel