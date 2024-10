Jade Magalhães faz exigência antes de morar com Luan Santana - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Nesta segunda-feira, 14, Jade Magalhães compartilhou com os seguidores que está de mudança. A influenciadora deixou seu apartamento em São Paulo e, segundo informações, irá morar com Luan Santana em Alphaville. O novo capítulo em sua vida já começou.

"De volta a São Paulo. A realidade desta semana vai ser bem diferente da semana passada, que era na praia", comentou Jade nos stories. A influenciadora chegou direto para organizar sua mudança e parece animada com essa nova fase ao lado do sertanejo.

Fontes próximas ao casal indicam que Jade deseja oficializar a união antes de morar com Luan. De acordo com rumores, eles devem se casar no civil ainda esta semana, colocando um ponto final na espera que durou desde o noivado em 2019.

O casal, que se conheceu em 2008, teve um relacionamento longo que passou por altos e baixos, incluindo uma separação em 2020.

Jade anunciou sua gravidez em julho e revelou que espera uma menina, que deve chegar até janeiro. No sexto mês de gestação, a influenciadora tem sido mais reservada em suas postagens, mas compartilha momentos especiais com seus seguidores.

A assessoria de Luan Santana foi contatada, mas ainda não houve retorno. Novas informações sobre a união e a gestação de Jade devem ser divulgadas em breve, à medida que o casal dá passos importantes em suas vidas.

