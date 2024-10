Olivia Rodrigo brinca após cair em "buraco" no palco durante show

Durante um show em Melbourne, na Austrália, nessa segunda-feira (14/10), a cantora Olivia Rodrigo esta correndo quando caiu em um "buraco" no meio do palco. O show faz parte da atual turnê de Olivia, a GUTS World Tour. O mais surpreendente, contudo, foi a cantora ter brincado com o tombo. Olivia publicou um meme do momento no TikTok.

Após a queda, a artista levantou e disse que estava bem. "Meu Deus! Aquilo foi divertido. Eu estou ok", declarou. Para tranquilizar os fãs, ela continuou brincando com a situação: "Às vezes, tem apenas um buraco no palco. Tá bom, onde eu estava mesmo? Como vocês estão hoje, Melbourne?".

Nas redes sociais, fãs apontaram que a cantora foi vista com o dedo machucado após o acidente.

Após cair no palco durante a “GUTS World Tour”, Olivia Rodrigo foi vista recentemente com o dedo machucado. pic.twitter.com/rCTxnPouKC — Access Olivia Rodrigo (@accessoliviabr) October 15, 2024

*Estagiário sob a supervisão de Ronayre Nunes

