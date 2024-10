Vereador bolsonarista anuncia ação contra Anitta por show em Curitiba

Anitta, que na última semana anunciou os shows dos Ensaios da Anitta, programados para ter início em 2025, virou alvo de polêmica, há meses para o início das atividades. Isso porque, a cantora foi detonada publicamente pelo vereador Olimpio Araujo Junior (PL), eleito em Curitiba, no Paraná.

Na ocasião, uma página local da cidade anunciou a venda dos ingressos para o show da ‘Girl from Rio’ na cidade, que acontecerá no dia 15 de fevereiro de 2025, na Pedreira Paulo Leminski, e iniciou as vendas na última quinta-feira (10), e na aba de comentários, foi preenchida com críticas do político bolsonarista.

Nos comentários, o vereador, que foi reeleito nas eleições municipais, anunciou que pretende entrar com uma moção de repúdio pela presença de Anitta na cidade. "Como vereador vou fazer uma moção de repúdio pela presença desta criatura em nossa capital. Anitta é "persona non grata" em Curitiba", disparou Olimpio Araujo Junior.

O que é moção de repúdio?

Apesar de ser um termo curioso, moção de repudio não possui efeitos práticos. De acordo com a definição do Congresso Nacional, trata-se de uma "espécie de requerimento que visa expressar a manifestação da Casa Legislativa em razão de um fato que enseje repúdio, louvor, apoio, desconfiança, solidariedade, regozijo, entre outros".

Em maio deste ano, inclusive, Anitta, Madonna e Pabllo Vittar se tornaram alvos de uma moção de repúdio, após realização do show da cantora americana no Rio de Janeiro, e que foi aprovada pela Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara dos Deputados.

Anitta (Foto: Reprodução/Instagram)

