Funk, diversidade e Brasil: como foi o desfile da Victoria’s Secret

O primeiro desfile da Victoria’s Secret, maior marca de lingerie do mundo, desde 2018 foi realizado na noite dessa terça-feira (15/10). As famosas Angels subiram na passarela para mostrar a nova coleção de lingerie da marca, em um verdadeiro espetáculo envolvendo moda e cultura pop, com shows de Lisa, do BlackPink, celebrando o funk brasileiro e nomes como Adriana Lima, Kate Moss e Gigi Hadid entre as modelos.

A Lisa meteu um funk no meio do desfile da Victoria's Secret

O desfile voltou bem diferente, com modelos plus size e acima dos 50 anos. A mudança aconteceu após a marca ser duramente criticada pelos fashion shows por perpetuar a magreza e padrões de beleza, além de estimular a objetificação feminina. A onda de críticas fez com que Victoria’s Secret ficasse afastada dos holofotes e chegasse a cancelar os desfiles entre 2018 e 2023.

Para abrir o novo momento, uma performance de Lisa. A cantora tailandesa ícone do k-pop cantou Rockstar, seu primeiro single solo. Ao término da canção, ela cruzou a passarela com “Tô trajadão”, funk brasileiro de MC Kaveirinha, que é um sample da música da artista.

Em seguida, Gigi Hadid foi a primeira modelo a desfilar, usando um look inteiro rosa com grandes asas de penas. Logo nos primeiros minutos, Paloma Elsensser subiu na passarela. Além dela, outras sete modelos plus size participaram do evento, mostrando a diversidade.

Pouco tempo depois, foi a vez de Anok Yai estrear no Victoria’s Secret Fashion Show. A americana com ascendência sul-sudanesa e nascida no Egito é uma das maiores modelos da atualidade.

Com 50 anos, Kate Moss desfilou ao som de I love rock n' roll. Outras modelos veteranas, como a francesa Carla Bruni, de 56 anos, e a tcheca Eva Herzigová, de 51 anos, também participaram do evento.

Além do funk, o Brasil teve mais participações no evento, com Adriana Lima, Alessandra Ambrósio e Isabeli Fontana no elenco. As três fizeram carreira como angels da marca. Valentina Sampaio é outra brasileira que participou do evento, sendo a primeira modelo trans da Victoria’s Secret.

A noite também teve apresentação de Tyla. A cantora sul-africana soltou a voz usando as famosas asas. Cher fez o show de encerramento, com o hit "Do you believe in life after love?", enquanto as modelos desfilavam com lingeries vermelhas.

Tyra Banks, modelo e ex-apresentadora do "America's next top model" foi a última a desfilar. O ícone dos anos 1990 cruzou a passarela enquanto confetes caíam e todo o elenco a seguia.