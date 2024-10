Peça 'Divino amor: Ato II' traz experiência dos atores sobre a paixão

Por Mark Vaz* — Continua em cartaz o segundo ato do espetáculo Divino amor no Teatro Paulo Autran do Sesc Taguatinga Norte. Dirigido por Gustavo Letruta e realizado pela Saturno Cultural com os recursos da FAC/DF, o projeto explora narrativas sobre pulsão, afetos, identidade e memória e experimenta multilinguagens que unem o teatro, a dança performática e o audiovisual. Divino amor: Ato II nasce de uma inquietação sobre o amor e o querer e investiga os temas autobiográficos dos artistas no palco, como desejo, rejeição, sombras, falta, transgressão e dualidade.

Gustavo Letruta é um diretor e coreógrafo brasiliense, graduado em comunicação social com habilitação em audiovisual na Universidade de Brasília. Ele argumenta que, por conta de um padrão de comportamento social, a sociedade vive contida. " Divino amor instiga a ultrapassar os seus limites. É uma investigação sobre o que acontece se renunciarmos à moral e à ética e revelarmos nossos impulsos viscerais. Até onde nosso corpo consegue ir? E a nossa paixão? E a raiva? Somos cobaias do nosso próprio experimento de investigação autobiográfico que deseja derrubar as barreiras da psiquê e reequilibrar os valores da ética e da estética", especula.

O projeto estreou em 2022 no CCBB Brasília e conquistou uma nova fase com o Ato II, nos dias 23 e 24 de outubro em Taguatinga. A peça continuará em cartaz no dia 10 de novembro no Centro de Dança do DF e 26 de novembro no CED 11 de Ceilândia. Conecta variadas linguagens artísticas em um elenco de diferentes áreas do teatro, da dança e do cinema, com nomes como Avelar, Dhádiivá Iris, Fernanda Costa, Issa Meguer, Ju Maluf, Laís Monteiro, Lukas Martt, Mylena Edna, Peu Sabiá e Thiago Rocha.

Divino amor: Ato II apresenta uma experiência a partir de uma lente sensível sobre as extremidades das emoções humanas, em que o efêmero e o indelével se encontram. É abordando as múltiplas camadas da experiência humana que o grupo questiona a percepção daquilo que não se pode apagar em uma experiência sensorial marcante.

*Estagiário sob a supervisão de Severino Francisco