Curta representa DF no festival Janela de Cinema de Recife

O curta-metragem brasiliense Descamar participará do festival Janela de Cinema de Recife, nesta sexta-feira (1/11), em uma sessão especial do filme Carrie, a estranha. Ambas as produções exploram, de maneiras distintas, a religiosidade familiar e momentos marcantes da adolescência, como a menarca, no caso das mulheres.

Dirigido por Nicolau Araújo, Descamar constrói uma narrativa visual dramática e sangrenta. O curta foi inspirado no livro Carrie, a estranha, que celebra, em 2024, cinquenta anos desde a estreia de Stephen King. A história foi adaptada para o cinema duas vezes: em 1976 e 2013.

Em abril deste ano, o trabalho de Nicolau recebeu uma menção honrosa no 51st Athens International Film Festival, nos Estados Unidos. Em novembro, a produção também será exibida em três festivais da América Latina.