Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este sábado (26/10)

DESPREOCUPAÇÃO

Data estelar: Lua Vazia das 5h03 até 12h48

A despreocupação precisa ser treinada porque, por inércia, nossa humanidade vive preocupada e ansiosa, sem se dar conta de que esses estados de ânimo também foram treinados e consolidados, num primeiro momento através da ansiedade com que fomos educados, sempre com rigor, sempre com medo, sempre nos conduzindo a um estado de obediência servil para que, na melhor das hipóteses, nos adaptemos à civilização.

Nossa humanidade, porém, não aguenta mais esse estado de coisas, busca se libertar do medo, da ansiedade e de ter de obedecer cegamente tradições e regras que não brindam com conforto e segurança mas que, ao contrário, nos tornam doentes psicossociais ambulantes.

Todo período de Lua Vazia é uma ótima oportunidade para decidir, apesar de tudo e de todos, nos dedicarmos à despreocupação.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Racionalizar as emoções é uma tentação, e sua alma pode cair nela desde que, depois, consiga sair da arapuca em que se meteu. As emoções não precisam ter lógica nem tampouco serem pertinentes, são apenas emoções.

TOURO(nascimento entre 21/4 a 20/5)

Pode ser que as pessoas sejam simpáticas com você só para garantir que você invista seus recursos nelas, mas isso não há de ser considerado algo negativo, afinal, todo mundo precisa pagar contas e correr atrás de dinheiro.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Tudo que você precisa está ao alcance de sua mão, na forma de instrumentos, objetos e recursos que foram acumulados ao longo do tempo, mas que permanecem em algum canto esquecido de sua casa ou escritório. Observe.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Seria melhor que todo mundo concordasse e se entendesse, mas enquanto isso não acontecer, observe com cuidado de não resultar ser você a única alma que abre mão de seus desejos para que os outros se sintam bem.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Procure um lugar sossegado no qual possa se dedicar a pensar com sinceridade e transparência sobre tudo que anda acontecendo, principalmente sobre seu papel nos acontecimentos e sobre o que poderia ser diferente.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

O impulso criativo há de prevalecer sobre a armadilha das tarefas cotidianas que tomam todo o tempo disponível. É bom quebrar a rotina e se dedicar a algo que não tenha necessariamente compromisso com a eficiência.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Valorize suas ideias, e se você temer que elas sejam apropriadas por outras pessoas, então as proteja sem, no entanto, as deixar de expressar, porque não há nada mais triste do que ter boas ideias e não as expressar.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 22/11)

As certezas são confortáveis, mas ao mesmo tempo enganosas, porque no conforto que elas provêm a alma deixa de refletir sobre os vieses que a realidade tem, que contrariam aquilo que parece ser dado por sabido.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Considere o seguinte, se não houver jogo franco e aberto nos relacionamentos que você ache importantes, então haverá suspeitas e desconfiança eclipsando as boas intenções. Navegue com destreza pelo momento atual.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Nem sempre é evidente o que a vida pretende nos mostrar, porque em muitos casos ela nos protege de uma forma que parece castigo. Procure observar melhor o andamento das coisas antes de entoar lamentos inúteis.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Agora é quando sua alma pode realizar mais do que o normal através de atitudes alegres e descompromissadas, do tipo que parece distante do rigor cotidiano e se aproximar da despreocupação, que tanto bem faz.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Teoricamente, seria impossível encaixar suas ideias em algo concreto, mas nesta parte do caminho a impossibilidade há de ser tratada como um desafio pela sua alma, e continuar em frente idealizando e se esforçando.