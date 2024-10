Helga Nemetik leva à Taguatinga monólogo que relata abuso sofrido

De forma corajosa e visceral, uma artista, sozinha em um palco, expõe ao público o abuso sexual sofrido na infância. Não conta para ninguém é o espetáculo que será realizado, nesta quarta-feira (30/10), às 20h30, no Festival Sesi de Teatro Brasileiro — Cenas Monólogos, no Centro Cultural Sesi, em Taguatinga. A peça é idealizada e protagonizada pela atriz e cantora Helga Nemetik, 43 anos, e retrata um drama pessoal e como ela superou as dificuldades.

A ideia de fazer uma peça foi em uma sessão de terapia. "Meu terapeuta me provocou a transformar esse trauma em arte. Foi quando eu decidi fazer um monólogo e transformar essa história em algo potente, que me ajude a expurgar, a ressignificar esse trauma e, com certeza, ajudar outras pessoas que também sofreram esse trauma", contou Helga ao Correio.

No espetáculo, dirigido por Michelle Ferreira, com dramaturgia de Juliana Rosenthal, que valoriza a nova dramaturgia brasileira, uma atriz de musicais chamada Helga está prestes a fazer uma audição para o papel de sua vida. Porém, nesse momento, descobre que não consegue mais cantar. Depois de muita investigação, constata que a causa de seu problema vocal pode não ser física. Determinada a recuperar sua voz, precisa encarar os segredos de seu passado.

"Falar sobre esse assunto é importante porque eu mesma só consegui, aos 37 anos, contar para minha mãe esse abuso que eu sofri na infância. Só depois disso eu comecei a fazer terapia e a falar sobre esse assunto. Eu fiquei presa, sufocada com isso dentro de mim, por muitos anos. Isso não é uma coisa que faz bem para ninguém", argumenta a atriz nascida e criada em Madureira, na cidade do Rio de Janeiro.

É preciso falar

Helga defende que é preciso falar sobre o assunto. "A gente precisa denunciar e essa peça é um incentivo as pessoas a falarem sobre esse assunto a dar voz essas pessoas. Um abuso sexual na infância já virou uma questão de saúde pública pela Organização Mundial da Saúde; é algo que existe em todos os lugares", pontua a atriz, que esteve recentemente na novela Família é tudo, na Globo. "Muitas crianças são abusadas, muita gente que você conhece foi abusada na infância e você não sabe, porque a pessoa não conta para ninguém. É a função social que o teatro tem que cumprir também, né?", pondera.

Muitos relatos de muitas pessoas que sofreram abuso têm chegado até Helga por meio das redes sociais. "Elas se sentem representadas e me agradecem e dizem: 'depois da sua peça, eu tive coragem de contar para minha mãe'." Em um dos relatos, segundo a atriz, uma mulher de 39 anos admitiu que sofreu um abuso quando tinha 8 anos e nunca contei para ninguém. E quando viu que a peça falava sobre isso, identificou a sua própria história. Depois que ela assisti à peça, tomou coragem, contou para a mãe e decidiu fazer terapia. "Então, a peça ajuda as pessoas a falarem sobre o assunto e a se libertarem dessas amarras. Um abuso sexual sofrido na infância é algo que é impossível você se curar, mas você aprende a lidar com ele, você se liberta de algumas amarras e tenta ressignificar", conclui a artista, conhecida do grande público pela atuação no humorístico Zorra total e pelas participações nos realities Superchef Celebridades, Show dos famosos e Popstar, todos da Globo.

Retire seu ingresso

Os ingressos para os espetáculos do Festival Sesi de Teatro Brasileiro – Cenas Monólogos já estão disponíveis e podem ser retirados gratuitamente em centrais de atendimento do Sesi-DF ou online. A entrada será mediante a apresentação do bilhete e a doação de um pacote de alimento não perecível por espectador, exceto sal. Crianças de até 3 anos não precisam de ingresso e menores de 12 anos deverão estar acompanhados de um dos pais ou de um responsável.

Os itens doados serão destinados a campanhas realizadas pelo Programa Conexão, desenvolvido pelo Sesi-DF, pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Distrito Federal (Senai-DF), pela Federação das Indústrias do DF (Fibra) e pelo Instituto Euvaldo Lodi do DF (IEL-DF) para envolver pessoas em ações de responsabilidade social e ajudar cidadãos em situação de vulnerabilidade.

Você pode retirar seu ingresso nas centrais de atendimento das unidades do Sesi-DF Central Park, Gama, Sobradinho e Taguatinga, que funcionam em dias úteis. O atendimento no Sesi Central Park é das 8h às 17h30. Nas demais unidades, das 7h30 às 17h30. Cada pessoa pode retirar até dois ingressos.

Para emitir os bilhetes pela internet, acesse ticketfacil.com.br. Nesse caso, há a cobrança de taxa administrativa de R$ 2 por ingresso, com pagamento no próprio site.