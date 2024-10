"Bom em tudo que faz": Rodrigo Hilbert vence maratona de ciclismo na Bahia

Motivo de meme entre internautas por ser sempre bom no que se propõe a fazer , o ator e apresentador Rodrigo Hilbert venceu uma categoria da 14ª edição da ultramaratona Brasil Ride. O evento aconteceu em Arraial D’Ajuda, em Porto Seguro, na Bahia, e teve sete etapas, as quais foram finalizadas neste sábado (26/10).

O marido de Fernanda Lima conquistou a categoria Nelore, para ciclistas com mais de 90kg, junto de Rodrigo Barreto, com quem competiu como dupla. As etapas foram divididas em sete dias a partir do último domingo (20/10).