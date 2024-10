Deborah Secco remove micropigmentação para iniciar transplante de sobrancelhas

A atriz Deborah Secco, 44, deu início ao processo de remoção de sua micropigmentação nas sobrancelhas, feita há duas décadas. Esse procedimento é o primeiro passo para o transplante de sobrancelhas, programado para o final do ano, e que marcará uma nova fase em seu visual.

Deborah demonstrou empolgação com a mudança, dizendo que há anos buscava uma solução para as falhas nas sobrancelhas. Para ela, o transplante é uma oportunidade de recuperar o formato natural de antes. "Estou animada para voltar a ter sobrancelhas mais preenchidas e definidas", contou.

Para Deborah, a decisão de mudar também reflete a importância da autoestima e do amor-próprio. Ela enfatizou que aceitar diferentes fases da vida é uma forma de se valorizar. "Somos lindas como somos," comentou a atriz, destacando que é essencial abraçar mudanças com amor e autoconfiança.

Com essa transformação, Deborah Secco reforça a importância de estar bem consigo mesma e com as próprias escolhas, valorizando uma aparência que a faz se sentir feliz e completa. A atriz aguarda ansiosa o dia do transplante e o começo dessa nova etapa.