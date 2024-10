Médica vence o Prêmio Caminhos de Literatura com romance sobre hospital

Nesta segunda-feira (28/10), o Prêmio Caminhos de Literatura anunciou a autora vencedora da primeira edição do evento. Com o romance Mãezinha, a escritora e médica paraense Izabella Cristo foi eleita pela comissão avaliadora em meio a histórias de 342 autores de todo território nacional. O livro será publicado no primeiro trimestre de 2025, pela Editora Dublinense, com uma tiragem inicial de 2 mil exemplares.

O drama é narrado em segunda pessoa e acompanha uma cirurgiã que entra em trabalho de parto prematuro, no qual ela e o filho correm risco de vida na UTI. Com um olhar especial para os bastidores de um hospital, o livro reflete os medos, aflições e esperanças que mulheres nessa condição clínica vivenciam. A autora é membro da Sociedade Brasileira de Médicos Escritores e já coleciona coletâneas de textos em prosa, poesias e crônicas auto publicadas.

A primeira edição do Prêmio Caminhos de Literatura foi anunciada em junho deste ano e recebeu inscrições até agosto. Criado pelo produtor cultural e escritor Henrique Rodrigues, de forma independente, Caminhos de Literatura tem a missão de promover novos nomes da literatura contemporânea nacional e contribuir para a democratização ao acesso às práticas de escrita e literatura. A segunda edição já está confirmada para o ano que vem, com a possível adição da categoria de contos, além da renovação da parceria com a editora Dublinense.