Prêmio Caminhos da Literatura está com inscrições abertas

Novo prêmio da literatura brasileira, o Prêmio Caminhos de Literatura tem o intuito de promover novos nomes da literatura contemporânea nacional. A obra vencedora será publicada pela Editora Dublinense, que traz no catálogo nomes como Natalia Borges Polesso, Carol Bensimon, Julia Dantas, Rogério Pereira e Samir Machado de Machado.





As inscrições abrem no dia 22 de julho e vão até 21 de agosto e o resultado chega em outubro. A obra vencedora chega às livrarias em 2025 e, além da publicação, a premiação inclui o pagamento de um adiantamento no valor de R$ 5 mil, além de uma mentoria particular com o curador do prêmio sobre carreira e mercado literário.

Henrique Rodrigues é o criador do prêmio e sempre apostou na liberdade artística dos concursos literários como forma de democratizar o acesso às práticas de escrita e leitura. Uma das razões que o levou a criar o prêmio foi que ele acredita que é uma forma de lutar contra a diminuição da liberdade literária.