Estrela de 'Largados e Pelados' morre em acidente trágico no Havaí

Sarah Danser, ex-participante do reality Largados e Pelados, morreu esta semana aos 34 anos em um acidente de carro no Havaí. A polícia de Honolulu informou à Hawaii News Now, afiliada da NBC News, que a estrela estava dentro de um carro que perdeu o controle e colidiu com um veículo estacionado.

O carro em que Danser estava era conduzido por um homem de 59 anos. Ele não usava cinto de segurança no momento do acidente e está em estado grave. Sarah chegou a ser levada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

Duas pessoas estavam no carro estacionado. Uma mulher estava em estado grave e um homem recusou tratamento. Segundo a polícia, a velocidade foi o ponto fatal no acidente, mas drogas ou álcool não estão envolvidos.

Sobrevivente do câncer

Melissa Lauren, colega de elenco de Sarah, prestou uma homenagem para a amiga e a chamou de "sobrevivente feroz", mencionando a luta de Danser contra o câncer de mama. "Manteve uma atitude inspiradora e positiva durante todo o tratamento", escreveu.

Leia também: 5 filmes e séries que estreiam na Netflix em novembro

"Sarah era uma das almas mais aventureiras que já conheci. Ela era uma dessas pessoas que viam o mundo pelos olhos de uma criança, maravilhadas com as coisas que muitos de nós tomamos como certas", completou.

Participação em Largados e Pelados

Sarah Danser apareceu em várias temporadas de Largados e Pelados, um reality de competição e sobrevivência do Discovery Channel onde os participantes disputam quanto tempo conseguem permanecer na natureza sem roupas e com apenas algumas ferramentas.

Ela esteve nas temporadas 8 (2017) e 11 (2020), bem como na temporada 4 (2018, edição all-star), temporada 6 (2020) e 7 (2021).