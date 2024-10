Espetáculo brasiliense 'Bala Perdida' tem apresentações nesta sexta

O espetáculo brasiliense Bala perdida é um suspense da realidade social brasileira que mistura poder, violência e corrupção. Combinando o palco com a tela, a obra mistura teatro e cinema e é dirigida por Rafa Soul a partir do texto de Marcone Gonçalves. A apresentação será nesta sexta (1º/11) e no sábado (2/11), às 20h, e no domingo (3/11), às 19h, no Espaço Cultural Renato Russo. Os ingressos estão disponíveis via Sympla e a classificação indicativa é de 16 anos.