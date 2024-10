Humorista Rodrigo Marques leva o riso ao Museu Nacional com O Entusiasta

Com duas sessões marcadas, às 19h e às 21h, o show de Rodrigo Marques, O Entusiasta, chega em Brasília neste sábado (2/11). As apresentações serão no Teatro do Museu Nacional da República. Os ingressos já estão disponíveis no site da Ingresso Digital, a partir de R$70.

Em uma reflexão sobre as emoções e os instintos mais primitivos da natureza humana, a peça aborda a perspectiva da sociedade sobre os temas. Acompanhado de muito bom humor, Rodrigo chama a atenção com a junção do vocabulário apurado e a franqueza das piadas e interações com o público. O humorista também usa experiências próprias para dar o toque especial presente nas performances.

Rodrigo Marques é recifense, jornalista de formação, mas apaixonado pela Stand Up Comedy desde 2008. Já fez turnês em Portugal, na Irlanda, na Espanha, na Inglaterra e no Canadá, pelo Comedy Central. Atualmente, é um dos apresentadores do programa A Culpa é do Cabral e acumula milhões de seguidores e visualizações em seus perfis nas redes sociais.

Serviço

O Entusiasta

Neste sábado (2/11), às 19h e 21h, no Teatro do Museu Nacional da República

Ingressos a partir de R$70, disponíveis no site da Ingresso Digital: https://ingressodigital.com//evento/14101,13524/Rodrigo_Marques__O_Entusiasta

Não recomendado para menores de 16 anos