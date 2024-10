Escorpianos não podem fazer sexo no Halloween? Entenda superstições da data

Halloween, comemorado em 31 de outubro, é uma festa tradicional da América do Norte que está se espalhando pelo mundo. A festividade tem origem celta — vindo da festa Samhain —, que acreditava na queda da barreira que separava o mundo dos vivos e dos mortos no último dia de outubro.

Astrólogos apontam uma conexão entre o dia das bruxas e os escorpianos. A data da comemoração coincide com a transição do Sol pelo signo de Escorpião, além do signo ser regido por Hades — deus do mundo inferior e dos mortos na mitologia grega.

Leia também: Confira lançamentos de livros de terror para curtir o Halloween

O signo simboliza o processo de morte e renascimento, regendo a casa 8 do Mapa Astral. É apontado que a passagem de um planeta por essa área do mapa resulta em uma necessidade de transformação, que os escorpianos encontram através do próprio inconsciente e dos infernos pessoais.

Leia também: As balas de hortelã que envenenaram cidade no Halloween

A superstição aponta que a chegada do Halloween abre a porta de um mundo familiar para os escorpianos, despertando o lado oculto e sombrio deles. Esse é o motivo pelo qual muitos optam por não terem relações sexuais com as pessoas que nasceram entre 22 de outubro e 22 de novembro.

Entenda outras superstições que marcam a data

Vestir fantasias

Acredita-se que utilizar fantasias no Halloween ajuda na proteção contra espíritos ruins. Os celtas acreditavam que assim poderiam passar despercebidos pelas assombrações.

Acender velas

As velas são utilizadas para iluminar o caminho dos espíritos. Se uma vela se apagar de repente, significa que um espírito ruim está ao seu redor.

Jack O'Lantern

Os celtas acreditavam que esculpir rostos em vegetais — como nabos e beterrabas — ajudava a afastar fantasmas. O rosto assustador na abóbora tem origem no folclore irlandês: um homem teria enganado o diabo duas vezes, que prometeu não o levar para o inferno. Depois de morto, o homem foi rejeitado pelo céu e pelo inferno, sendo condenado a vagar pela Terra com apenas uma brasa iluminando o caminho em que passasse, que ele colocou em um nabo.

Evitar cruzamentos após a meia-noite

Supersticiosos acreditam que cruzamentos se tornam um local de encontro para bruxas e lobisomens após a meia-noite, sendo melhor evitar esses caminhos.

Morcegos em casa

Na noite de Halloween, a entrada de morcegos em casa significa que um fantasma está assombrado o local.

Aranha

Encontrar uma aranha no quarto, durante o Halloween, significa que o espírito de uma pessoa querida está te protegendo.

Fogueira

Na celebração celta, acender uma fogueira no último dia de outubro seria um pedido por saúde e prosperidade, além de espantar espíritos.

*Estagiário sob a supervisão de Ronayre Nunes