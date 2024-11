Resumo de Garota do Momento: tudo o que acontece na primeira semana da novela

Foto: Globo/Manoella Mello Beatriz (Duda Santos) e Beto (Pedro Novaes) em Garota do Momento

Nesta segunda-feira, 4 de novembro, estreia na Globo a aguardada novela Garota do Momento, que promete envolver o público com uma trama intensa e repleta de emoções. Ambientada no Rio de Janeiro, nos anos 1950, a novela mistura romance, drama e conflitos familiares, levando os personagens a enfrentar dilemas do passado e desafios imprevisíveis.

No centro da história está Beatriz (Duda Santos), uma jovem determinada a encontrar sua mãe, Clarice (Carol Castro), cuja ausência marcou profundamente sua infância. Em sua busca, Beatriz embarca em uma jornada de autodescoberta e novas relações, enquanto lida com segredos que cercam sua família e o amor que surge inesperadamente em sua vida.

A primeira semana de Garota do Momento já começa com fortes revelações e encontros que mudam o destino dos personagens. Confira logo abaixo tudo o que acontece na novela entre os dias 4 e 9 de novembro:

04 de novembro – segunda-feira

Beatriz conta histórias às crianças do orfanato, e Carmem se orgulha da neta. Beatriz vê uma foto de sua mãe, Clarice, em uma revista. Anos antes, Clarice conhece Juliano, que a pede em casamento. Maristela ameaça Zélia. Valéria confronta Juliano, provocando um acidente. Clarice vê a briga e termina com Juliano. Atordoada, Clarice é atropelada, e Juliano a socorre. Clarice perde a memória. Maristela e Juliano armam um plano para enganar Clarice. No presente, Beatriz decide ir ao Rio de Janeiro atrás de Clarice, onde conhece Beto durante o Carnaval.

05 de novembro – terça-feira

Beto se encanta com Beatriz, que se hospeda na pensão de Iolanda. Juliano e Maristela temem que a verdade sobre Clarice venha à tona. Clarice tenta recuperar a memória. Bia comenta com Celeste que Beto é louco por ela, mas ele confessa a Ulisses que está interessado em Beatriz. Beatriz conta a Glorinha que veio ao Rio procurar Clarice. Beto termina com Bia, e Maristela a consola. Beto e Beatriz se reencontram em um baile de Carnaval.

06 de novembro – quarta-feira

Beto e Beatriz conversam entrosados. Juliano permite que Clarice leve Bia ao baile de Carnaval. Zélia ameaça Maristela. Zélia e Juliano ficam juntos, escondidos de Maristela e Orlando. Marlene comenta com Anita sobre Carlito e Topete. Iolanda e Ulisses se beijam, e Glorinha sente ciúmes. Teresa lamenta o acidente de Eugênia. Lígia questiona Ronaldo sobre seus sentimentos por Bia, que confronta Beto no baile sobre Beatriz.

07 de novembro – quinta-feira

Bia destrata Beatriz, que se afasta de Beto e perde o amuleto de sua mãe. Após uma discussão, Bia desmaia. Clarice a leva ao hospital, enquanto Ulisses suspeita que Topete causou confusão no baile. Maristela teme pela saúde de Bia. Arlete conta a Beatriz sobre Valéria. Vera e Sebastião confrontam Topete na frente de Zélia e Orlando. Bia tem alta do hospital. Juliano questiona Beto sobre Bia, e Maristela o aconselha a tomar cuidado com Zélia. Vera revela algo sobre Clarice para Beatriz, e Beto procura Bia.

08 de novembro – sexta-feira

Bia reata com Beto. Teresa repreende Lígia por ter abandonado os filhos. Beto explica a Ulisses por que voltou com Bia. Glorinha e Beatriz vão à Magnifique à procura de Clarice, mas Zélia diz que ela não está. Clarice sente dor de cabeça, e Coralina a ajuda. Beto marca um encontro com Beatriz, atrasando-se para o encontro com Bia. Beto e Beatriz compartilham histórias pessoais, o que os aproxima.

09 de novembro – sábado

Beatriz afirma a Beto que, enquanto ele estiver com Bia, não deve procurá-la. Edu questiona Anita sobre Nelson. Ronaldo avisa Beto sobre a festa de inauguração da Perfumaria Carioca de Juliano. Beatriz decide ficar no Rio para procurar Clarice. Topete fala mal de Eugênia para Guto. Vera sugere que Celeste busque um amor por anúncio no jornal. Durante a inauguração, Maristela desconfia das intenções de Beatriz e Glorinha em relação a Clarice. Juliano tenta afastar Beatriz da festa, mas Beto a defende, e Beatriz confronta Bia com a chegada de Clarice.