Alessandra Negrini surge de biquíni em cliques e relembra viagem por praias do nordeste - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Alessandra Negrini, atriz, na última quinta-feira (31), relembrou com uma galeria de fotos e vídeos, sua temporada pelo nordeste brasileiro. Em um dos registros, ela mostrou boa forma de biquíni em paisagens incríveis.

"Gostei do biquíni azul", "Te amo", "Que espetáculo", "Minha musa", "Que mulher sedutora é essa? Perfeição sem esforço nenhum", "Mulher, vai devagar", dispararam os seguidores.

Recentemente, a atriz viralizou na web com sua participação no Lady Night, programa da Tatá Werneck no Multishow. Pelo jeito ‘sincerão’, ela rendeu bons momentos na atração.

Em um trecho da entrevista, Alessandra Negrini confessou que "não seria impossível" ela se envolver com Rafa Vitti, caso o ator termine com a apresentadora. . "Não seria impossível… Se você deixasse. Você tem um bom marido, isso que estou falando", explicou.