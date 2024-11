Sucesso de vendas, jogo inspirado no universo de Harry Potter terá sequência

Nesta terça-feira (5/11) foi confirmado que Hogwarts Legacy receberá uma sequência muito em breve, e que o jogo é uma das prioridades da Warner Bros.



Segundo a Variety, numa entrevista com David Haddad, o presidente Warner Bros. Interactive, a divisão de games da empresa está a todo vapor e com muitos planos para os fãs de Harry Potter, incluindo uma sequência de Hogwarts Legacy que terá ligação com a vindoura série da HBO que recontará a história do bruxo.

Hogwarts Legacy vendeu mais de 30 milhões de cópias, sendo o jogo mais vendido de 2023. “O resto da companhia estava muito curiosa sobre o que nós ajudamos a 'destravar' com Hogwarts Legacy no ano passado”, declarou Haddad ao portal americano. Nas declarações, o presidente deixou claro que a sequência do jogo é uma das prioridades da empresa.



Os fãs de Harry Potter têm recebido muito conteúdo de 2023 para cá, com Hogwarts Legacy sendo o carro-chefe, se passando no universo bruxo, mais de um século antes da história principal, onde controlamos um novo aluno na escola de magia e bruxaria.

Além dele, o jogo focado só no esporte do mundo bruxo, o Quadribol, foi lançado este ano, trazendo uma gameplay inédita para um jogo de esporte. Por fim, ainda em 2024, uma remasterização dos jogos de Lego Harry Potter deve chegar em breve, trazendo os blocos de montar para a nova geração de consoles.



Hogwarts Legacy 2 ainda não tem uma data de lançamento, nem plataformas confirmadas, e talvez antes de seu anúncio, uma nova versão do primeiro jogo chega como a “Edição Definitiva”, trazendo conteúdo adicional para o game base.