Sasha Meneghel abre o jogo sobre ser ‘nepobaby’

Quem não gostaria de nascer filho(a) da Xuxa Meneghel e do Luciano Szafir? Na última terça-feira (5), a Sasha Meneghel abriu o jogo sobre ser considerada uma "Nepo Baby". Durante o lançamento da sua marca em um espaço físico, que funcionará até dezembro em São Paulo, a modelo falou sobre as oportunidades que alcançou por ser filha dos famosos.

Em entrevista ao portal Léo Dias, Sasha afirmou ser uma "Nepo Baby". "Vamos falar sobre Nepo Baby? Para quem não sabe, são os filhos de pessoas famosas, bem sucedidas, que acabam tendo algum tipo de benefício na carreira. É algo que te soa pejorativo, ou é um motivo de orgulho pra você?", questionou a repórter.

"Eu sou uma Nepo Baby, não tem o que fazer. Eu sou filha da Xuxa, eu sou filha do Luciano Szafir, e eu sei que isso me traz oportunidades lindas, incríveis. Eu tenho muitas conexões por conta disso. Mas o mais importante é o que eu faço com essas oportunidades", respondeu a herdeira.

Na ocasião, Luciano e Xuxa se reencontraram no local. Os dois foram prestigiar o lançamento da loja da marca da filha em São Paulo. Além deles, quem também marcou presença foi o marido de Sasha, João Lucas.

Nas redes sociais, alguns internautas opinaram sobre as declarações da loira. "A Sasha é incrível, não deslumbrada. Uma menina inteligente que realmente soube usar as oportunidades para fazer coisa inteligentes", comentou um usuário. "Linda, educada e com vontade de trabalhar", escreveu outro.