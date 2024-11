8 cuidados importantes com o alongamento das unhas

Com o desejo de ter unhas longas, fortes e duradouras, muitas pessoas têm recorrido aos alongamentos de unhas, técnica que oferece praticidade e um visual impecável. Esse procedimento teve sua origem nos anos 1950, nos Estados Unidos, quando o dentista Fred Slack desenvolveu um processo para reconstruir unhas usando acrílico.

No Brasil, essa técnica chegou no início dos anos 2000, mas era apenas conhecida por profissionais da beleza e salões de estética. Com o passar do tempo se tornou tendência entre consumidores que buscavam durabilidade e acabamento variado. Segundo dados da Euromonitor International, as vendas dessa categoria cresceram globalmente mais de 28% nos últimos cinco anos e devem atingir US$ 3,9 bilhões até 2025.

Tipos de alongamentos

O alongamento consiste na aplicação de materiais artificiais sobre a unha natural, visando alongá-las ou reforçá-las. Existem diversos tipos de alongamentos, mas os mais populares no Brasil são: o gel na tip (antigo acrigel) e a fibra de vidro.

Cada método possui suas características, permitindo que o cliente escolha um que mais se adapte às suas necessidades. A nail designer Aline Loou, especialista em naturalidade, fundadora do Studio Prada e profissional no espaço Itlashes, explica as diferenças entre as duas técnicas:

1. Gel na tip

Nessa técnica é utilizada uma base – a tip – como extensor. Trata-se de um material de plástico que é colado na ponta da unha natural. O método feito por uma especialista pode durar até 2 meses e garante naturalidade se for feita corretamente.

A fibra de vidro deixa a unha com um aspecto mais natural (Imagem: Sangiao Photography | Shutterstock)

2. Fibra de vidro

São filamentos de vidro, utilizados como extensor para colocar o gel em cima e moldar as unhas naturais. A fibra de vidro é muito escolhida e segue como a preferida atualmente devido à naturalidade e capacidade de “acertar” no visagismo os temidos “dedos tortos”. Sua durabilidade é a mesma do gel na tip.

Mantendo o alongamento e a saúde das unhas

Por mais que os procedimentos garantam uma durabilidade de quase 60 dias, ainda assim são necessários certos cuidados com as unhas. Pensando nisso, Aline Loou lista algumas dicas para manter os alongamentos e a saúde da unha natural. Veja abaixo!

1. Higienize as unhas com frequência

Higienizar sempre embaixo dos alongamentos com água e sabão, com ajuda de uma escovinha, garante unhas limpas, saudáveis e evitar sujidades e possíveis fungos.

2. Evite colocar as unhas na boca

A saliva saudável não é ácida, mas depende de alguns fatores, como alimentação, higiene bucal e hidratação, além de ter um pH variado ao longo do dia. Colocar as unhas na boca pode descolar o alongamento. Essa dica também vale para a saúde geral, já que as unhas podem acumular bactérias.

3. Evite usá-las como ferramentas

Alongamentos são resistentes, mas podem se desgastar se forem usados ??para abrir embalagens, latas ou objetos.

4. Limite o uso de produtos químicos

Produtos como álcool em gel e detergente podem ressecar as unhas e causar rachaduras. Prefira produtos mais suaves ou use luvas para proteção.

O ideal é não passar mais de 30 dias sem realizar a manutenção do alongamento (Imagem: Svyatoslav Balan | Shutterstock)

5. Faça manutenções regulares

Por mais que esse procedimento tenha uma durabilidade de dois meses, não é indicado ficar mais de 30 dias sem manutenção. Volte ao salão a cada duas ou três semanas para restaurar qualquer descolamento ou quebra e garantir que as unhas continuem firmes. Manter a periodicidade também ajuda a evitar fungos.

6. Não retire as cutículas

Não é recomendado retirar a cutícula em casa, o procedimento pode acabar furando o gel, fazendo com que dê infiltrações. Ao invés disso, use óleo ou creme para manter as cutículas hidratadas, evitando que fiquem ressecadas.

7. Não use acetona

O uso da acetona pode enfraquecer as unhas, causando a queda do alongamento.

8. Escolha uma profissional de confiança

Aline Loou ressalta a importância de escolher uma profissional qualificada para o procedimento. Mais do que unhas bem finalizadas, elas garantem a higiene do local, das ferramentas utilizadas e unhas naturais saudáveis.

Por Gabriela Nunes