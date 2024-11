Caio Ocean lança o primeiro EP da carreira, 'Garoto Ocean'

Artista carioca em ascensão na cena nacional, principalmente do rap do Rio de Janeiro, Caio Ocean lança o primeiro EP da carreira. Intitulado Garoto Oceano. o trabalho traz seis faixas e 12 minutos. A obra trata de questões da vida urbana e da mente de um jovem em busca do próprio lugar no mundo.

Natural da capital carioca, Caio surgiu na cena do underground do Rio de Janeiro com o lançamento de singles em 2021 e desde então vem construindo a carreira como artista. Garoto Oceano finca a bandeira de Caio no cenário da música do país como um talento promissor para a cena. Com apenas 20 anos, o artista fura bolhas e transita por pensamentos e sentimentos profundos.

Gravado inteiramente no celular, o EP surgiu de uma vontade do artista de explorar dinâmicas e temáticas voltadas para si mesmo. “Eu estava sempre passando por meus momentos e minhas paradas, só que eu não gostava muito de falar de mim. Mas com esse EP eu consegui canalizar um pouco disso em rimas reduzidas e simples que conseguissem transmitir um pouco do que eu estava sentindo. Foi nesse processo de perceber que eu tinha coisas a mais para dizer”, conta Caio.

O conceito visual do EP foi inspirado no Rio de Janeiro, resultando em uma capa em tons de azul, com uma estética criativa e misteriosa. Cada uma das seis faixas tem um visualizer em preto e branco que, segundo Caio, representa a dualidade explorada no EP. Durante a escuta, as incertezas e medos dividem espaço com a confiança e os sonhos.

Outro destaque são as nuances e quedas sonoras presentes durante a jornada de Garoto Oceano, que possibilita uma imersão musical, transitando por diferentes melodias, sonoridades e ritmos. Para o artista, a música sempre teve o objetivo de ser divertida, por isso ele nunca viu a necessidade de se prender em um único estilo.

“Eu não entrei nesse disco pensando que ele é um EP de rap. Eu sempre flertei com vários estilos, sempre gostei de fazer música e de experimentar coisas. E para esse EP eu queria um bagulho sensorial, alguma coisa que fosse realmente artista e que transmitisse alguma sensação”, relata. “Eu tou fazendo um projeto para mostrar uma obra.”

Sobreposições de vozes, sons ao fundo para serem ouvidos só com o fone e a criação de diferentes harmonias são algumas das estratégias usadas por Caio. O resultado foi um EP sensorial, que transmite diversas sensações e emoções. O artista ressalta também que os vídeos são cruciais para que a mensagem chegue ao público.

Criador de letras que representam a mente de um jovem da cidade, Caio deseja que o EP chegue aos ouvintes como uma mensagem de incentivo. “Eu acho que o que o EP diz é: tente, não desista de tentar. Tenta, se divirta e faça”, afirma. Para ele, a obra é um lembrete para si mesmo de que pode ser quem quiser, independente das expectativas alheias, e de que não é necessário tanta pressa para descobrir como navegar durante o resto da vida.

“Eu fiz 20 anos agora, eu quero me dar o luxo de pelo menos uma vez na vida realmente tirar essa proteção que eu tenho, essa máscara de ser como as pessoas esperam”, ressalta. “Você vem com seus valores para o mundo, sua carne e seus conceitos. É a única coisa que você tira daqui: aproveitar esse experimento.”