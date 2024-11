Beyoncé se torna a artista mais indicada da história do Grammy

Com 11 nomeações no Grammy 2025, Beyoncé conquista o título de artista mais indicada da história da premiação. Ao todo, são 99 indicações e 32 vitórias ao longo de 26 anos de carreira, incluindo o período que esteve ao lado de Kelly Rowland e Michelle Williams, no grupo Destiny 's Child. Entretanto, a cantora e compositora nunca ganhou nenhuma estatueta nas categorias principais da premiação, incluindo Álbum do Ano, Música do Ano, Gravação do Ano e Artista Revelação.

Neste ano, em 29 de março, Beyoncé lançou o oitavo álbum de estúdio, Cowboy Carter, inspirado nos ritmos do oeste americano. O projeto de 27 faixas, incluindo os sucessos como Texas Hold ‘Em e 16 Carriages, bateu recordes, com mais de 76 mil reproduções nas primeiras 24 horas e primeiro lugar na Billboard 200. Na premiação internacional Grammy Awards, o disco também marcou história ao render 11 indicações para a artista e a tornar a mais indicada da história do prêmio. As nomeações foram:





Gravação do Ano, com Texas Hold ‘Em

Álbum do Ano, com Cowboy Carter

Música do Ano, com Texas Hold ‘Em

Melhor Performance Pop Solo, com Bodyguard

Melhor Performance Pop em Grupo, com Levii’s Jeans

Melhor Performance Country Solo, com 16 Carriages

Melhor Performance Country em Grupo, com II Most Wanted

Melhor Música Country, com Texas Hold ‘Em

Melhor Álbum Country, com Cowboy Carter

Melhor Perfomance Americana, com Ya Ya

Melhor Performance de Rap Melódico, com Spaghettii

Essa não é a primeira vez que a compositora americana quebra recordes na premiação e na música. Beyoncé conta com 99 indicações para as mais diversas categorias e 32 vitórias, e ultrapassa o próprio marido, Jay-Z. Além disso, em 2017, a Billboard a nomeou como a mulher mais bem paga do mundo, com 105 milhões de dólares por ano, e um bilhão de streamings nas plataformas. A artista também é destaque no cinema, com o documentário HOMECOMING, também vencedora do prêmio musical.

Entretanto, a carreira da cantora atinge uma controvérsia: entre todas as suas vitórias, nenhuma delas foi nas quatro categorias principais do Grammy. Esse fato incomoda os milhões de fãs, que indagam os motivos para as conquistas de Beyoncé não chegarem aos principais prêmios.

*Estagiária sob a supervisão de Nahima Maciel