'Ainda estou aqui' faz mais de R$ 1 milhão em bilheteria na estreia

'Ainda estou aqui', de Walter Salles com Fernanda Torres, foi o filme mais assistido no Brasil na quinta-feira (7/11), dia em que estreou - (crédito: Fotos: Video Filmes/Divulgação - AFP)

A estreia de Ainda estou aqui, dirigido por Walter Salles, na última quinta-feira (7/11), teve uma bilheteria de R$ 1,1 milhão. Segundo a Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras de Multiplex (Abraplex), a produção alcançou, apenas na estreia, uma audiência de 50.320 pessoas.

Com Fernanda Torres, Selton Mello e Fernanda Montenegro no elenco principal, o filme aborda o contexto de uma família no início da década de 1970, durante a ditatura militar. A trama é baseada em uma história real e foi selecionada para tentar vaga na categoria de melhor filme internacional na edição do Oscar de 2025.

A Abraplex também informou que Ainda estou aqui foi o filme mais assistido no Brasil na quinta — com pelo menos 15 mil espectadores a mais do que o norte-americano Venom 3: A última rodada, que ficou em segundo lugar com cerca de 35 mil.