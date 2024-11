"Senhora dos absurdos"? Quem é a ex-esposa de Maninho que viralizou nas redes

O documentário Vale o escrito — a guerra do jogo do bicho, que conta a história do jogo do bicho no Rio de Janeiro, lançado no Globoplay em 2023 está sendo exibido na Tv Globo pela primeira vez. A reprodução no canal aberto faz com que a série alcance um público maior e, como resultado, a repercussão agita as redes sociais. Um destaque é a grande quantidade de comentários e memes sobre o depoimento de Ana Claudia Soares, empresária, chefe de cozinha e ex-esposa de Waldomiro Paes Garcia (conhecido como Maninho).

Um dos episódios do documentário é focado em Maninho, bicheiro condenado por formação de quadrilha. Os depoimentos de Ana Claudia ganharam a atenção dos internautas pela forma irreverente e direta da mulher, que atualmente tem 57 anos. Pela forma assertiva de contar a história de Maninho, Ana Claudia ganhou o apelido de "senhora dos absurdos" pelos internautas.

"Logo no início, Maninho me convidou para ir no escritório dele. Ele com uma camisa amarela gema-de-ovo, cheio de ouro.", diz Ana Claudia em um trecho do documentário sobre o início do relacionamento. A mulher também deu detalhes sobre como pediu para Maninho mudar o estilo para lhe agradar: "Ele tinha um cabelinho que tinha um Chitãozinho e Xororó aqui atrás, né? E a roupa dele, muito Paraíba."

Ana Claudia continua: "Se você quiser sair comigo uma noite, vai ter que ser com uma roupa descente". A mulher ainda detalha que, enquanto estavam em uma loja de roupas, houve um momento que viu a cueca dele. "Eu falei: 'Meu Deus do céu, não é possível um homem desse. Que cueca é essa?' Parecia gay. Falei: 'Amigo, pelo amor de Deus! Manda comprar 30 cuecas daquela de badboy, né?'".

As falas foram criticadas nas redes sociais, com os internautas acusando Ana Claudia de homofobia e xenofobia.

O Correio tenta contato com Ana Claudia para comentar sobre a repercussão do documentário. Em caso de resposta, o texto será atualizado.

Detalhes do relacionamento de Ana Claudia e Maninho

Ana Claudia e Maninho se conheceram em uma academia na Barra da Tijuca, no começo dos anos 2000. Na época, Waldomiro era casado com Sabrina Garcia e tinha três filhos.

O tempo passou e Ana Claudia ganhou destaque no meio social do Rio de Janeiro. A empresária foi apresentada ao Brasil no carnaval de 2004, sendo conhecida como "a mulher oficial do contraventor" e a primeira rainha de bateria do Salgueiro. "Ele ficou com trezentas milhões de pessoas, mas quem ele botou lá na frente, de rainha de bateria, declarando, para todas as piranhas que ele comia, que a mulher dele era eu", diz Ana Claudia em outro trecho do documentário que também viralizou.

Maninho e Ana Claudia no carnaval de 2004 (foto: Reprodução/Bandeirantes)

Maninho foi morto em setembro de 2004. Ele estava acompanhado do filho Waldomiro Paes Garcia Júnior, na época com 15 anos, saindo de uma academia de ginástica em Jacarepaguá, na Zona Oeste, quando foi assassinato em decorrência de disparos. Mirinho, como é conhecido o filho, também foi baleado, mas conseguiu sobreviver.

Atualmente, Ana Claudia tem 57 anos. Nas redes sociais, compartilha cuidados com o corpo e a rotina com o neto, bebê do único filho da empresária, o Pedro, de 28 anos.

*Estagiário sob a supervisão de Ronayre Nunes