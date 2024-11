Adriane Galisteu, apresentadora de A Fazenda, recebeu uma crítica da colunista Anna Luizza Santiago, da coluna Play, do jornal O Globo, pela sua condução no reality rural da Record. A jornalista ressaltou que a loira não tem pulso para comandar a atração.

"Nota zero para as brigas intermináveis durante as formações da roça em A Fazenda. Adriane Galisteu não tem muita firmeza na hora de controlar os participantes, que sempre falam ao mesmo tempo. É irritante", disparou a colunista.

Nas redes, os internautas concordaram com as críticas. "Aquilo é extremamente constrangedor", "Não assisto", "Que programinha de quinta, e a Galisteu é uma decepção", "É sempre a mesma baixaria", dispararam.

Adriane Galisteu nesta sexta-feira (9/11) marcou presença no Teleton, no SBT. Ao lado de Celso Portiolli, Eliana, Fátima Bernardes e até Leo Dias, a loira foi liberada pela Record para o evento.

O post 'Jornalista da Globo critica trabalho de Adriane Galisteu em A Fazenda' foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.