'Força de Mulher': tudo o que acontece na novela entre 11 e 15 de novembro

Força de Mulher, novela turca exibida pela Record TV tem conquistado o público com uma trama envolvente e repleta de reviravoltas emocionantes. Confira logo abaixo o resumo completo dos próximos capítulos e fique por dentro dos principais acontecimentos!

11 de novembro (segunda-feira)

Arif tenta encontrar os homens que assaltaram Enver. Enquanto isso, Sirin e Levent bolam um plano. Enver recebe o dinheiro das camisas e conserta o aquecedor. Sirin está disposta a fazer qualquer coisa para entrar em contato com Sarp. Levent descobre que Alp é Sarp. Sirin fica muito assustada. Yeliz, Ceyda e Enver vão provar vestidos de noiva e compram tecidos. Doruk fica revoltado quando descobre que Ceyda vai se casar. Hatice tenta contar a Sirin sobre o resultado do exame e elas discutem sobre o encontro de Sirin com um homem na loja do vizinho. Seguindo o conselho de Jale, Hatice convidou uma pessoa em quem Sirin confia para jantar: Levent. Ela espera que, com sua presença, ela fique mais tranquila na hora de tomar uma decisão.

12 de novembro (terça-feira)

Sarp não quer ir com sua família para os Estados Unidos, e Hatice continua tentando convencer Sirin a ser doadora de Bahar. Bahar encontra Jale quando chega à escola infantil. E a médica diz a ela que Hatice ligou para ela para revelar a decisão de Sirin. Ela concordou com o transplante e foi ao hospital para iniciar os exames. Enver começa a costurar o vestido de Ceyda. Hatice procura o advogado para iniciar o processo de divórcio. Sirin fica revoltada e Enver estressado.

13 de novembro (quarta-feira)

Sirin e o futuro de sua família entram em risco quando Sarp e Levent se encontram cara a cara. … Hatice iniciou o processo de divórcio. Sirin concordou com o transplante e fez exames. Apesar das ameaças, Sirin continua investigando Sarp e decide dar um passo além: ligar para a empresa e tentar entrar em contato com ele. Levent vai buscar seu carro quando percebe que uma pessoa está sentada no capô. Suat decidiu agir e seu homem de confiança a sequestrou. Sirin vai enfrentar um jogo macabro. À sua frente ela tem duas telas: em uma aparece Hatice, na outra elas acompanham passo a passo o que Enver faz. E ela terá que escolher entre os dois porque suas vidas estão em perigo. Enquanto isso, Sarp se encontrou incógnito com Levent. Ele quer que ele atue como intermediário com Sirin, sem saber que ela foi sequestrada.

14 de novembro (quinta-feira)

As coisas seguem incertas, e Bahar continua esperando por um doador. … Por outro lado, um novo revés para Bahar traz à luz um novo segredo: ela tem outra irmã? Hatice vai ao escritório de Jale, que tem novidades. Ela descobriu algo preocupante nos exames feitos em Sirin: ela tem hepatite. Isso significa que até que esteja curada, ela não poderá doar medula óssea para Bahar. Porém, cada dia que passa sem a operação é prejudicial para Bahar. A sua doença está a piorar e as suas consequências podem ser irreversíveis. Parece que elas estão começando do zero novamente, até que Hatice decide confessar um novo segredo para Jale. O sequestro de Sirin acabou, por enquanto. Porém, antes de deixá-la voltar para casa, o homem de confiança de Suat lhe dá instruções muito precisas. Dado o risco de Sarp contatá-la, ele lhe conta a versão que deve lhe dar sobre o que aconteceu com Bahar e seus filhos. Esse momento da verdade, ou mentiras, chegou. Sirin abre a carta que Sarp lhe enviou através de Levent. Ele quer explicações. E ela começa a escrevê-las, ciente de que em suas mãos estão as vidas de Hatice, Enver e a sua própria.

15 de novembro (sexta-feira)

Enquanto Ceyda está pronta para se casar, Sirin continua escondendo sua situação… Cada dia conta na luta de Bahar pela vida contra a sua doença. Com Sirin iniciando o tratamento para sua hepatite, o transplante de medula óssea é novamente paralisado. Portanto, diante da desesperada passagem do tempo, Hatice decide tomar uma decisão drástica: verificar se Bahar tem outra irmã. Descobri-lo significa um enorme sacrifício para Hatice: visitar a outra Bahar , a mulher a quem o seu primeiro marido foi infiel. Como uma princesa, foi assim que Bahar apareceu no casamento de Ceyda com Peyami. Ela usa um lindo vestido, aquele que Enver fez para ela. E sem as marcas da doença no corpo. É o ‘milagre’ que, por um dia, as suas amigas Ceyda e Yeliz realizaram para ela.

*As informações podem ser alteradas de acordo com a edição dos capítulos.