Peça 'Me escuta!' leva histórias coletadas nas ruas para o teatro

Criada para ser originalmente apresentada na rua, a peça Me escuta!, da Cia. Supersônica, ganhou uma versão para teatro ao entrar para a programação do festival 25º Cena Contemporânea. Com sessões na sexta-feira e no fim de semana, o espetáculo com direção da Miriam Virna traz para o palco histórias reais coletadas a partir de um processo que levou o grupo a feiras e espaços públicos especialmente para ouvir as pessoas.

Tudo começou com uma ideia do ator Christian Lambert, que queria montar um espetáculo no qual o público poderia escolher as histórias narradas como se fosse um cardápio. Convidada para dirigir o projeto, Miriam Virna propôs uma pesquisa na qual a companhia sairia à rua para ouvir histórias alheias, matéria prima para a dramaturgia. Em banquinhas instaladas em locais públicos, diretora e atores propunham comprar as narrativas de quem passasse por R$ 1. "A gente estreou ano passado e, como era um espetáculo muito fora de tudo que já fiz, foi um processo bem único. Não é um espetáculo que a gente está no teatro, com um texto pronto. Não. Era um processo que nos colocava nas ruas, no encontro com pessoas. E a gente foi fazendo a coleta de histórias", conta Mirna.

As histórias são bastante variadas. Há, de acordo com a diretora, de experiências profundas de superação a histórias mais leves e divertidas, além de algumas que parecem mais corriqueiras e cotidianas, mas que escondem dramas pessoais emocionantes. São relatos de todas as fases da vida, narrados por adolescentes, adultos e idosos. "A gente tem um leque variado e cada ator tem um repertório de histórias", explica a diretora. No total, são 18 histórias e cada história é uma cena montada em formato de monólogo.

Como o espetáculo foi, originalmente, pensado para ser apresentado ao ar livre, a companhia precisou realizar algumas adaptações antes de levá-lo ao palco do teatro. "É o mesmo espetáculo, os mesmos atores, a mesma dramaturgia e a proposta que a plateia escolhe as cenas da sessão contínua, mas em lugar fechado muda muito a configuração e a proposta de encenação", avisa Miriam. "Existem ainda alguns momentos de proximidade com o público da plateia, essa coisa de confundir plateia e atores mas, na maior parte do espetáculo, os atores estão no palco e isso muda a proposta." Segundo Miriam, essa nova configuração traz uma força e um destaque maior para as sutilezas de interpretação e marcas que eram muito mais soltas na versão de rua ganharam uma rigidez maior. "O espetáculo ficou mais fino no sentido de a gente ter um pouco mais de sutileza", garante a diretora.

Me escuta

Cia. Supersônica.

Direção: Miriam Virna.

Sexta e sábado, às 16h e às 19h, e domingo, às 19h, no Teatro Sesc Ary Barroso 504 Sul.

Ingressos: R$ 60 e R$ 30 (meia)