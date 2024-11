Katy Perry é primeira atração confirmada do The Town 2025

Katy esteve no Brasil em setembro deste ano, para participar do Rock in Rio - (crédito: Divulgação/Instagram/@katyperry)

Katy Perry volta ao Brasil em 2025. A artista é a primeira atração confirmada do festival The Town 2025, a ser realizado em setembro do ano que vem. O anúncio foi feito pela cantora e pelo festival nas redes sociais nesta terça-feira (12/11).

"São Paulo, estarei de volta em 14 de setembro. Vamos dançar!", escreveu a artista.

Katy esteve no Brasil em setembro deste ano para participar do Rock in Rio. Ela subiu ao palco no Dia Delas, em que apenas mulheres se apresentaram na cidade do Rock.

Nos comentários da publicação, fãs comemoraram a volta de Katy Perry ao Brasil. "Bem vinda de volta", escreveu um usuário. "Estarei lá", completou outro.