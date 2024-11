Atriz brasileira é indicada ao Voice Arts Awards, o "Oscar da Voz"

A gaúcha Carla Elgert foi indicada ao Voice Arts® Awards, uma das maiores honrarias mundiais para profissionais da voz, conhecido como o "Oscar da Voz". Organizado pela Society of Voice Arts and Sciences (SOVAS), o prêmio reconhece o talento da atriz e locutora, que concorre na categoria de Melhor VoiceOver em Língua Portuguesa. A cerimônia ocorrerá em 8 de dezembro no Beverly Hilton, em Los Angeles.

Carla Elgert possui uma trajetória de mais de 15 anos como atriz, com presença em produções nacionais e internacionais, como as séries Cidade invisível (Netflix), Pico da neblina (HBOMax) e Entre longes (lançada neste ano na TV Brasil). Em 2022, sua carreira ganhou destaque internacional ao ser dirigida por nomes renomados, incluindo Martin Werner, Reynald Gresset e Edgar Wright, consolidando-se como protagonista do premiado projeto Magnum - The Fraud, que tem ganhado reconhecimento em festivais ao redor do mundo.

Gesto de amor



Na locução, Carla se destacou em campanhas para marcas como Nestlé, Johnson & Johnson, O Boticário, Chevrolet, Banco 24h, Nivea e P&G. Ela é conhecida pelo estilo autêntico e emocional, que faz de sua voz um elemento essencial para criar atmosferas impactantes.

"Acredito que o público se conecta com o que soa verdadeiro. Meu trabalho é explorar essas camadas e encontrar a verdade em cada projeto", explica Carla, que foi indicada ao Voice Arts® Awards pelo seu trabalho na campanha de 80 anos do Leite Ninho, onde sua locução transmitiu a mensagem carinhosa da campanha “Amar é um gesto”.