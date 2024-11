DOT, Evokings e Nairo lançam a música ‘Chuva de verão’

DOT e Evokings em colaboração com Nairo, lançam "Chuva de Verão" e apostam em novos horizontes no Organic House - (crédito: Divulgação/Isabella Otero)

A música Chuva de verão, produzida por DOT e Evokings e interpretada por Nairo, disponível em todas as plataformas digitais, veio acompanhada de um videoclipe divulgado no Youtube e gravado em Angra dos Reis.

DOT se consolida como uma das promessas da música eletrônica brasileira e conta que o objetivo é explorar o potencial do gênero no mercado nacional. “Nosso objetivo é continuar criando uma conexão verdadeira com o público. Queremos que eles sintam o que sentimos durante o processo de criação, pois foi algo muito especial e transformador pra gente”, revela. Além disso, DOT contou ao Correio um pouco das modificações feitas na música Chuva de verão, com ajuda do Evokings. “Recortei a música ali 3x4, aumentei o BPM, mudei a harmonia, mudei tudo, mas faltava alguma coisa, aí convidei os Evokings para participar e eles deram aquele toque final e deixou essa música maravilhosa”.

Nairo, Evokings e DOT possuem milhares de ouvintes mensais no Spotify e essa colaboração fortalece ainda mais o cenário eletrônico brasileiro. Depois do grande sucesso de Eu vou pra Bahia, que conquistou a marca de quase um milhão de streams, DOT conta que se sente grato e feliz e que pretende continuar fazendo e levando música eletrônica para os amantes do gênero. “Esse foi um ano mágico na minha carreira, com duas turnês na Europa, o sucesso de Eu vou pra Bahia, o lançamento de Chuva de verão com esse clipe maravilhoso. Estou muito grato por estar vivendo tudo isso e com muito gás para o ano que vem”.

