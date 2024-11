Noiva de Oruam revela como é a relação com o sogro, preso desde 1996 - (crédito: Reprodução/Instagram/@feuvalenca)

Fernanda Valença, de 23 anos, atual noiva de Oruam, abriu o jogo sobre as expectativas pelo casamento com o rapper, de 22. Eles, que vivem um relacionamento há cinco anos, estão de vento em polpa com o momento que cercam o romance entre eles.

Em entrevista à revista Quem, a estudante de Medicina Veterinária ressaltou as diferenças do companheiro nos palcos e no cotidiano. "Tem muita diferença entre o Oruam e o Mauro. Os dois são ótimos, muito bons. O Mauro, só quem convive muito conhece mesmo. Ele é muito bom, carinhoso, um doce. Quer ajudar todo mundo. Se puder, quer tirar do corpo dele para dar ao outro", disse.

A noiva de Oruam ainda revelou como é a relação com seu sogro, Márcio Nepomuceno, o Marcinho VP, que está preso desde meados de 1996, quando foi preso por acusação de ser comandante do Comando Vermelho, uma das maiores facções criminais do Brasil.

"Ele é um doce. Um amor de pessoa, de verdade. Minha relação com ele é por cartas, ele me manda carta, mando pra ele de volta… É uma relação muito boa. Ele é um ótimo sogro", afirmou Fernanda Valença. "Escrever uma carta é bem diferente do nosso cotidiano, que hoje é tudo na internet, tudo muito fácil. Escrever carta é bem diferente e minha letra é péssima", revelou.

