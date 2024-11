Estreante, humorista Conan O´Brien será o novo apresentador do Oscar

A 97ª edição do Oscar, que será transmitida pela rede ABC norte-americana, tem novo apresentador: Conan O´Brien, figura popular à frente de talk shows e roteiristas de programas como Saturday Night Live e Os Simpsons. A festa do cinema em escala universal acontece em 2 de março de 2025.

O vencedor de prêmios Emmy Conan O´Brien foi saudado com grandes elogios, no comunicado feito à imprensa internacional. "Ele é a pessoa perfeita para ajudar na celebração global de filmes, com humor brilhante, amor aos filmes, e seus conhecimentos de televisão ao vivo" foi registrado pelos organizadores da festa.

Em 2024, o calendário de escalada do Oscar — que tem o brasileiro Ainda estou aqui como chamariz para indicação de latinos — tem as datas estabelecidas: dia 17 de dezembro, anúncio dos finalistas para o prêmio e, no dia 17 de janeiro, serão conhecidas as efetivas indicações ao Oscar.