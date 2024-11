Valentina Herszage revela bastidores inéditos do filme ‘Ainda Estou Aqui’

Valentina Herszage atualmente está em cartaz nos cinemas com o filme Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, que estreou no último dia 7 de novembro, em que interpreta Vera Paiva, filha de Eunice (Fernanda Torres) e Rubens Paiva (Selton Mello).

Em entrevista à revista Quem, a atriz contou acerca dos bastidores do longa, e ressaltou sua relação harmoniosa com os colegas de cena, como Torres. "Eu e Fernanda somos os duas crocheteiras e a gente ficava, entre cenas, fazendo crochê e fofocando, como duas senhoras. [Fazer crochê] é uma maneira muito legal de se manter na concentração da personagem, sem a distração do celular", disse.

O grande sucesso alcançado por Ainda Estou Aqui nunca foi uma dúvida para Valentina Herszage, pelo contrário. "Desde do início. Desde o primeiro momento em que fui convidada para o elenco, ao momento em que fui com o Walter conhecer a casa. Assim que começamos as filmagens, fomos para Londres gravar as imagens da Veroca. (…) Quando descobri que as Fernandas fariam a Eunice, também… Tudo me indicou desde o início que seria um grande filme. Até por ser um grande livro, né?", explicou.

Sincera, Valentina não escondeu suas altas expectativas pela possibilidade do filme ser indicado ao Oscar, assim como Fernanda Torres, a protagonista do longa, e apontada como forte candidata à nomeação na categoria de ‘Melhor Atriz’.

"É uma torcida grande, principalmente para ver o nosso cinema, que é tão rico, lá fora, poder celebrar nossa cultura lá fora. Mas acho que é o que a Fernanda tem dito em entrevistas: realmente o nosso Oscar é ter feito esse filme. Hoje eu acordei super emocionada de pensar ‘caramba, eu faço parte de um momento histórico do Brasil’ e ver as pessoas torcendo, animadas, querendo assistir… Essa torcida pelo Oscar, ela existe, não vou mentir, mas nossa torcida é na verdade para que esse filme perdure, que as pessoas se identifiquem", concluiu a artista, que está longe das novelas desde que integrou o elenco do remake de Elas por Elas (2023).

