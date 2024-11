Conheça a dinamarquesa vencedora do Miss Universo 2024

A 73ª edição do Miss Universo ocorreu no sábado (16/11), na Cidade do México, e coroou a dinamarquesa Victoria Kjær como vencedora da competição.

"Obrigada à organização por me acolher, realmente isso tudo significa muito para mim. Estou muito pronta para assumir esse papel, é o sonho da minha vida", disse Kjær após a premiação.

Aos 21 anos, Victoria nasceu em Soborg, uma cidade ao sul da Dinamarca. Ela é bailarina, empresária e ativista.

Victoria também defende pautas como saúde mental e a defesa dos animais. Apegada a eles, Kjær tem um cachorrinho spitz-alemão chamado Alvin.

Em 16 de outubro, a miss visitou uma organização de proteção aos animais e disse que estava trabalhando junto dela para o bem-estar das "criaturas vulneráveis".

"A minha experiência aqui foi profundamente comovente. Cada pequena ação conta - quer se trate de voluntariado, de sensibilização ou simplesmente de mostrar bondade para com os animais. Juntos, através dos nossos esforços partilhados, podemos construir um mundo mais sustentável e equitativo. Vamos continuar a espalhar o amor e a fazer a diferença", escreveu ela.

Brasileiras na competição

Ao todo, participaram do Miss Universo 130 candidatas, entre elas a representante brasileira, a modelo Luana Cavalcante. Nascida em Recife, Luana foi a primeira mãe a desfilar pelo Brasil na competição. No entanto, foi eliminada ainda na fase inicial do concurso e não chegou ao top 30.

Outra brasileira estava presente no Miss Universo: Glelany Calvalcante, que representou a Itália por ter dupla nacionalidade. Ela chegou até a fase final da competição.