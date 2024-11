Paulo Gabriel dirige Débora Duarte e Paloma Bernardi em "Fatalidade"

O empreendedor cultural Paulo Gabriel terminou as gravações de Fatalidade, filme oriundo de uma peça de teatro de João Luiz Vieira. O diretor gravou com as atrizes Débora Duarte e Paloma Bernardi, com o ator Luiz Amorim e grande elenco na cidade de Jundiaí (SP) durante o mês de setembro de 2024.

"Assisti a leitura de um texto teatral e vi nele uma real possibilidade e potência de narrativa para o audiovisual. Neste percurso uma coprodução foi firmada com a Produtora Vienna Filmes, de André Leão e Sofia Savietto. O projeto foi concebido, contemplado na Lei Paulo Gustavo e 15 meses depois executamos à gravação do filme", explicou ele, que como ator, viveu Genilson, irmão barra-pesada da mocinha vivida por Ísis Valverde em Amor de mãe, em 2020.

A história da produção joga luz em um tema bastante pertinente e atual: o etarismo. Na história um casal de mais de 75 anos promove um inusitado encontro com uma misteriosa mulher que irá proporcionar uma experiência inédita e definitiva tanto na vida da dupla quanto na narrativa do filme.

"No elenco, temos um trio de principais. A protagonista, no papel da senhora, a atriz Débora Duarte, que entrega de forma visceral sua personagem e suas dualidades. Ao centro temos Layla, interpretada por Paloma Bernardi que esbanja seu talento na devida proporção do que a personagem carrega de mistério e missão. O ator Luiz Amorim, na outra ponta, interpreta o senhor, que homogênea os conflitos do filme e traz a simpatia e seriedade na medida justa para o par romântico com Débora Duarte funcionar. Junto ao trio, temos participações de artistas da cidade que abrilhantaram com seus talentos a potência da obra, como Camila Fernandes, Maru, Alexandre Ferreira, Edilene Alves", relaciona PG.

Fatalidade tem previsão de estreia para 2025 e retrata temas como Alzheimer, finitudes, quereres, desejos e limites do corpo e da mente.

Paulistano, Paulo Gabriel iniciou mais intensamente o trabalho em outros afazeres artísticos, como na direção e no roteiro, há cinco anos. "Sou um artista irrequieto", conclui ele, que participou das séries Irmandade, Rua Augusta e Carcereiros, além das novelas Amor de mãe, Genesis, Jezabel e Reis.