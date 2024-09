Marco Rodrigo festeja 40 anos do rock Brasil e entrevista com Tatá Werneck

No clima de 40 anos do Rock in Rio e em meio à turnê Tributo 85 que apresenta nos palcos do Rio de Janeiro antes de pegar a estrada, o músico e diretor de tevê Marco Rodrigo saiu de trás para a frente das câmeras ao ser entrevistado pela apresentadora Tatá Werneck para a nova temporada do Lady Night, que estreia em outubro na Multishow.

Marco dirigiu novelas na Globo, como Senhora do Destino, Pé na Jaca e Cobras & lagartos (que está com reprise no ar no Viva), e séries no Multishow.

O show

Com produção e direção musical de Tchello, ex-baixista e fundador do Detonautas , Marco Rodrigo faz a despedida da turnê carioca dessa homenagem fiel ao rock dos anos 80 em show no dia 12 de outubro, às 20h30 no Teatro Brigitte Blair, em Copacabana.

"O Rock nos anos 80 era muito simbólico. Apareceu de uma maneira surpreendente e, de uma certa forma, os cantores nos diziam coisas que faziam todo o sentido. Eles eram um espelho do que éramos ou do que gostaríamos de ser e isso ficou muito claro para mim no Rock in Rio de 85. Esse é um dos motivos dessa turnê se chamar Tributo 85, além de 85 também ser simbolicamente, metade da década", afirma Marco Rodrigo, carioca, flamenguista e, como ele mesmo se define, "com gênero musical eclético, mas apaixonado por rock 'n roll".